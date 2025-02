Testlio

testlio.com

Testlio er et globalt programvaretestingsselskap med utprøvde løsninger innen manuell testing, testautomatisering og smeltet programvaretesting. Vår unike tilnærming til testing kombinerer mennesker og maskiner for å hjelpe digitale innovatører med å levere kvalitetsprodukter i stor skala. Hvor som helst. På hvilken som helst enhet. På hvilket som helst språk. Via hvilken som helst betalingsmåte. Våre kunder inkluderer verdens ledende globale selskaper som Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair og mer. De mest innovative og raskest voksende firmaene i verden samarbeider også med Testlio for deres programvaretesting, inkludert Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market og mange flere. Fra å takle komplekse utfordringer til å levere eksepsjonelle resultater, våre AI-forbedrede løsninger tilbyr deg fleksibiliteten, innovasjonen og den beviste kvaliteten som trengs for å lykkes: Testautomatisering: Når du trenger effektiv, pålitelig og bred automatisert testdekning, er Testlio din partner. Med et distribuert nettverk av ekte enheter, en sofistikert styringsmodell, et overførbart og standardbasert rammeverk, og et globalt team av kvalitetsingeniører, tilbyr Testlio den mest fleksible testautomatiseringsløsningen som er tilgjengelig i dag. Våre primære testautomatiseringsteknikker er automatisert testutvikling og testautomatiseringsadministrasjon. Manuell testing: Når din digitale applikasjon, strømmehendelse, lokaliserte opplevelse og/eller betalingssystem må fungere feilfritt, er Testlio ditt valg. Med dekning på tvers av 1200+ enheter, 400+ betalingsmåter, 150+ land og 100+ språk, er Testlio den mest velprøvde løsningen for dine mest krevende kvalitetskrav til porter. Våre primære manuelle testteknikker er utforskende testing, skripttesting, røyktesting og problemvalidering. Fuesd Software Testing: Når din programvareutgivelsesstrategi krever en kombinasjon av automatisert og manuell testing, er Testlio unikt utstyrt for å levere. Ved å utnytte en signaldrevet tilnærming som muliggjør AI- og DevOps-integrasjoner og sikrer at testarbeid er tilpasset den rette blandingen av mennesker og maskiner, viser Fused Software Testing seg å være den mest innovative løsningen på markedet. Hjelper QA-ledere med å overvinne utfordringer innen kvalitet, kapasitet og utgivelser i tide. For å lære mer besøk: testlio.com