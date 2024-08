Crowd Testing Tools - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Crowd Testing Tools, også kjent som crowdsourced testing, gjør det mulig for selskaper å teste programvare, nettsteder og applikasjoner ved å bruke et stort nettverk av individuelle brukere. Denne programvaren forbinder selskaper med en mangfoldig gruppe testbrukere, slik at de kan få tilgang til og teste programvaren eller applikasjonene på sine egne enheter. I den digitale tidsalderen er publikumstesting uvurderlig på grunn av dens evne til å generere svært forskjellige testmiljøer, ettersom mengden av brukere naturlig vil teste på tvers av ulike enhetstyper og innstillinger. Crowdsourcet testprogramvare er spesielt gunstig for DevOps-team. Det gir utviklere direkte tilbakemeldinger fra brukere på programvare, nettsteder, applikasjoner og deres målendepunkter før produktet utgis offentlig. I tillegg, hvis den crowdsourcede testløsningen inkluderer loggingsfunksjoner, kan utviklere analysere disse loggene for å diagnostisere eventuelle feil som oppstår under testing. Denne typen brukertesting kan utføres sammen med testautomatiseringsprogramvare og andre testverktøy. I hovedsak fungerer crowdsourced testing som en ekstern form for peer code review, som involverer menneskelig evaluering i stedet for automatiserte kontroller.