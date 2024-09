CRM programvare - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

CRM-programvare, forkortelse for customer relationship management, er utviklet for å effektivt spore og administrere kunderelasjoner. Det fungerer som et omfattende system for å registrere og organisere interaksjoner mellom en virksomhet, dens potensielle kunder og dens eksisterende kunder. Denne programvaren konsoliderer viktige kundedata, inkludert kontaktinformasjon, interaksjonshistorikk og transaksjonssammendrag, til en sentralisert og oppdatert post. Primært brukt i salgsavdelinger, fungerer CRM-programvare som et sentralt knutepunkt for salgsstyrkeautomatisering (SFA). Den kan integreres sømløst med forskjellige andre forretningsapplikasjoner, for eksempel e-handelsplattformer, programvare for markedsføringsautomatisering, kundeserviceprogramvare og CPQ-programvare. Denne integrasjonen sikrer en synkronisert og forbedret kundeopplevelse gjennom hele kundereisen. Noen CRM-løsninger tilbyr et bredt spekter av integrerte kunderelaterte funksjoner, og gir alt-i-ett-funksjonalitet som inkluderer markedsføringsautomatisering, helpdesk, e-handelsverktøy, ERP, prosjektledelse eller nettstedadministrasjon. Denne omfattende tilnærmingen eliminerer behovet for ytterligere løsninger og er spesielt gunstig for små og mellomstore bedrifter. På den annen side fokuserer frittstående CRM-løsninger primært på salgsrelaterte funksjoner, som kontakt-, konto- og pipelineadministrasjon, uten omfattende markedsføring, helpdesk eller andre ikke-salgsrelaterte funksjoner.