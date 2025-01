CPQ programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Revv

revv.so

Revv flytter grensene for dokumentautomatisering og arbeidsflyter. Revv gir deg fleksibiliteten til å lage dokumenter fra det rike malbiblioteket eller laste opp og sende eksterne WORD/PDF-dokumenter for elektroniske signaturer. I tillegg tilbyr den ulike signaturtyper for å møte alle mulige eSignatur-scenarier. Enten du ønsker å generere bulkdokumenter for elektroniske signaturer eller få signaturer på utfyllbare nettskjemaer, gjør Revv alt mulig. Den gir umiddelbare varsler, dokumentanalyse og revisjonsspor for å holde deg oppdatert. Revv dobler beskyttelsen av e-signeringsprosessen din med e-post- og SMS-autentisering. Revv tilbyr et robust bevis på e-signatur med toppmoderne bevishåndtering. Den tilbyr også videoautentisering for clickwrap-signaturer. Integrer forretningsapper med Revv for å forenkle komplekse oppgaver og kjøre dokumentarbeidsflytene dine sømløst. Revv er en alt-i-ett-plattform for automatisering av dokumentarbeidsflyt uten kode for å drive virksomheten din hvor som helst, når som helst og fra hvilken som helst enhet. Revv gir robust beskyttelse og opererer i et sikkert miljø med flere nivåer av kryptering og samsvar med lokale lover. FORDELER: BEDRE STYRING OG OVERHOLDELSE - Revv overholder ESIGN Act, UETA og eIDAS-forskriften, som gjør alle eSignerte dokumenter juridisk bindende. Revv oppfyller alle kravene til elektroniske signaturer. - Hensikt om å signere: Revv bekrefter underskrivernes hensikt ved å be underskrivere om å sende inn elektroniske signaturer. - Samtykke til å gjøre forretninger elektronisk: Revv oppfyller samtykkekravet ved å be underskrivere om å bekrefte signaturene sine før de sender inn dokumentet. Revv gir også mottakere en mulighet til å avslå signaturforespørselen. - Signaturattribusjon: Bygg dokumentkontroll med et fullstendig revisjonsspor for hver transaksjon. Revv tilfredsstiller signaturattribusjon ved å fange opp og lagre alle handlinger med dato- og tidsstempler, underskrivers detaljer og IP-adresser. - Oppbevaring av poster: Revv oppretter automatisk en kopi av signerte poster og sender den til både avsender og mottaker for å opprettholde transaksjonsbevisene deres. KRAFTIGE FUNKSJONER FOR Å SKAPE NYE MULIGHETER MED ELEKTRONISKE SIGNATURER OG MAKSIMERE FORRETNINGSFORDELENE - - Lag dynamiske felt som skjemafelt i malen og få fart på dokumentopprettingsprosessen. Bruk den valgte malen, legg til tilpassede detaljer i skjemafeltene, og send den til kundene for å fylle ut nødvendig informasjon og e-signere dokumentene. - Fleksibilitet til å laste opp og sende PDF- eller DOCX-filer, redigere dem og sende for elektroniske signaturer. - Samle viktige data fra underskriverne i form av tekst eller bilde ved å bruke "Fyll og signer"-funksjonen. - Klare til bruk maler og en rik editor for å umiddelbart lage og tilpasse forretningsdokumenter og øke bedriftens konverteringsfrekvens. - Automatiser sending av et dokument til flere mottakere ved å bruke massesendingsfunksjonen og øk produktiviteten. - Konfigurer eSignature-arbeidsflyter ved å integrere de daglige forretningsappene dine gjennom Zapier, Retool og Native APIer, og spar mer tid, penger og ressurser. - Frihet til å velge signaturtype - klikk for å signere, tegne en signatur eller klikk for å begynne. - Sanntidssporing og analyser for å gripe inn og engasjere kunder til rett tid. - Flere valg for å få dokumenter signert online via e-post, delbare lenker, utfyllbare nettskjemaer eller API-integrasjoner. UPARALLELERT SIKKERHET - - Overholdelse av globale og lokale lover om eSignaturer og nyeste industristandarder. - To-faktor (SMS og e-post) autentisering for å garantere identiteten til underskriverne. - Høynivåsikkerhet med AWS global skysertifisering (CSA, SOC 1, SOC2 og ISO 27001) for å beskytte dataene dine ved hvert trinn. - PCI DSS-kompatible betalingsgatewayer LIVSTIDSLAGRING - Revv gir skybasert lagring som holder postene dine trygge, organiserte og lett tilgjengelige - for alltid. FORBEDRET KUNDEOPPLEVELSE - - Send dokumenter umiddelbart til mobile enheter via SMS, og reduser frafallsrater for kunder. - Samarbeidsfunksjoner for å samhandle med kunder og teammedlemmer i dokumentene og akselerere signeringsprosessen. EN DIY-PLATTFORM SOM IKKE KREVER INGEN KODEFERDIGHETER - Revv er veldig enkel å bruke og lett å navigere. Det intuitive grensesnittet krever ingen ekstern hjelp eller spesielle ferdigheter. ET STØTTESYSTEM BYGGET FOR Å GJØRE KUNDER - - Et kundestøtteteam av eksperter som går utover for å styrke virksomheten din. - 24/7 chat-støtte - Flerspråklig støtte for dokumenter - Støtte for å designe og lage maler - Hjelpesenter, støtteartikler og videoer for å veilede deg gjennom hele prosessen