Prodient.io

prodient.io

Prodient.io er et skybasert raskt e-læringsverktøy fylt med maler for å enkelt utvikle engasjerende, interaktive og fullt responsive e-læringskurs, drevet av Tesseract Learning. Prodient.io kan brukes av alle teammedlemmene dine uavhengig av deres ferdigheter, kompetanse og kunnskap for å utvikle effektive e-læringskurs raskt og er fylt med rike interaktive maler, inkludert interaktiviteter, scenarier, videoer, animasjoner, spill og spørrekonkurranser. Og den beste delen? du kan være vert for kurs på hvilken som helst plattform gjennom SCORM 1.2/2004-utdata. Du kan levere læring på din egen komfort, markedsføre kursene på din egen autentiske måte, gjenbruke utdanning etter behov, selge og videreselge etter behov for deg selv, dine kunder og dine partnere. Her er grunnen til at du bør velge Prodient: 1. Enkel å bygge: Forenkler kursoppretting med 60+ varierte maler. 2. Rask utvikling: Utvikle e-læringskurs på få minutter. 3. Responsiv og mobil: Tilpasser e-læringskurs til ulike skjermstørrelser. 4. Utbedring: Sikrer omlesing, ny læring og revisjon av informasjon, etter vurdering. 5. Lokalisering: Støtter innholdsoversettelsesoppgaver for et spesifikt språk og kultur. 6. Lyd: Du kan legge til lyd etter eget valg og synkronisere dem gjennom de interaktive malene. 7. Tekst til tale: Driver muligheten til å opplyse tekst gjennom ulike språkdialekter. 8. Tilgjengelighet: Støtter tilgjengelighet for å møte varierte elevers behov. 9. Samarbeid og gjennomgang: Hjelper med å gjennomgå og redigere sykluser for flere forfattere for e-læringskurs. 10. Plattformkompatibilitet: Støtter multiplattform og er kompatibel med SCORM 1.2/2004-utgang. 11. Kostnadseffektiv: Reduserer eLearning-kursutviklingskostnadene betydelig.