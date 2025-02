Programvare for kursforfatter - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds er en lett LMS som gjør det mulig for bedrifter å levere eksepsjonelle eLearning -opplevelser til kunder, ansatte og partnere. Fra enhjørning SaaS som Brevo og Lokalise, til internasjonale organisasjoner som UNICEF og FN 2m+ sluttbrukere og 300k+ kurs opprettet; Her er grunnen. Sett brukere i sentrum av akademiet ditt Segmenter brukerne dine og bygg personlige læringsveier i henhold til deres behov. Gi elevene tilgang til relevant innhold bare, og hold støyfrie støy og dataene dine trygge. Engasjer elever med en rekke læringsaktiviteter - video, e -bøker, lyd, Scorms, quizzes, eksamener, sertifiseringer og mange flere! Fokuser på det du gjør best - LearnWorlds støtter mer enn 4000 integrasjoner for å forenkle hverdagsprosessene dine. - Fortsett å bruke din eksisterende teknologiske stabel og koble til LearnWorlds via API eller Webhooks. - Et prisbelønnet kundesupportteam og dedikert kundesuksessansvarlig er satt på å hjelpe deg med å nå dine mål. Hold akademiet ditt trygt og kompatibelt - Oppretthold GDPR -samsvar og oppfyller SSO -krav til maksimal databeskyttelse. - Hvil lett med et akademi som kjører jevnt på 8 daglige sikkerhetskopier, og 99,95% serveroppetid. - Lag tilpassede brukerroller og match tilgang og tillatelser med ansvar. Et vakkert akademi som er unikt ditt - LearnWorlds tilbyr full hvit label funksjonalitet for å merke akademiet ditt. Bruk vår bransjeledende nettstedsbygger for å enkelt lage og tilpasse din online tilstedeværelse med nullkoding. Ta beslutninger basert på sanntidsdata - Analyser Metrics & Performance KPIer ved hjelp av et robust innebygd rapportsenter for å spore innholdsengasjement. Ta handlinger basert på elevens fremgang. Del automatisk tilpassede rapporter med interessenter. Tjener penger på din kompetanse - Selg online kurs, pakker og medlemskap, tjen penger og godta betalinger sikkert via globale og lokale betalingsport. Hvis du fremdeles har spørsmål, er salgsteamet vårt her for å hjelpe deg med å ta en utdannet beslutning om LMS du virkelig trenger.