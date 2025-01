Corporate Social Responsibility (CSR) programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Groundswell

groundswell.io

Groundswell er en bedriftsplattform for sosial påvirkning som enkelt administrerer donasjonsmatching, gaver og frivillige programmer som gir ansatte mulighet til å påvirke saker som betyr mest for dem. Plattformen vår gir ansatte skattemessige personlige girkontoer. Bedriftsadministratorer kan lage tilpassede gave- og matchende programmer som kanaliserer veldedige dollar inn på disse kontoene som ansatte kan gi bort. Bedrifter kan også engasjere ansatte med frivillighetsmuligheter som er opprettet og administrert internt eller velge fra en av de titusenvis av aktiviteter som er gjort tilgjengelig gjennom vår database for frivillige aktiviteter. Groundswell er tilgjengelig på skrivebordet eller via vår femstjerners rangerte mobilapp, og maksimerer programtilgjengelighet for ansatte som ikke jobber ved en datamaskin, og forbedrer programmets egenkapital. Nøkkelfunksjoner: Skattefordelte personlige gi-kontoer: Gi dine ansatte gi-kontoer drevet av donor-adviserte midler. Tenk på det som å gi en 401(k) eller HSA for veldedige gaver. Lønnsutdeling: Ansatte kan få tilgang til en unik ruting- og kontonummer for sin avgivende konto og opprette et direkte innskudd direkte hos lønnsleverandøren - ingen integrasjon eller månedlig avstemming er nødvendig. Automatiserte kamper: Automatisk og øyeblikkelig matche midler inn på din ansattes personlige gavekonto. Du vil ha muligheten til å tilpasse programmer med individuell kvalifisering for ansatte, ha justerbare matchgrenser per ansatt/program og angi spesifikke tidslinjer. Dollars for Doers: Stimuler frivilligheten ved å tilby en veldedig kamp for innsendte og godkjente frivillige timer. Gaver: Send veldedige stipender til din ansattes personlige gi-kontoer i øyeblikk som betyr noe, som et jubileum eller kampanje. Frivillige arrangementer: Planlegg, administrer og rapporter om frivillige arrangementer. Bedriftstilskudd: Bedriftstilskudd kan sendes til mer enn 1,7 millioner kvalifiserte ideelle organisasjoner til null ekstra avgifter. Rapportering: Vurder umiddelbart ytelsen til programmet for sosiale påvirkninger med Groundswells sanntidsdata og interaktive dashbord. Neste dag distribusjon: I motsetning til andre CSR-plattformer som bruker 60–90 dager på å sende midler til veldedige formål, distribueres 90 % av donasjonene på Groundswell innen 24 timer via elektronisk pengeoverføring.