Corporate Social Responsibility (CSR) programvare - Mest populære apper - Mauritius

Corporate Social Responsibility (CSR) programvare omfatter verktøy utviklet for å overvåke og evaluere effekten av CSR-initiativer. Organisasjoner bruker denne programvaren for å effektivt måle suksessen til deres CSR-innsats. Det forenkler administrasjon, administrasjon og sporing av ulike CSR-programmer, inkludert miljømessig bærekraftig drift, tilskudd og sponsing, bærekraftsledelse, samfunnsbidrag og bedriftens frivillige aktiviteter. Disse løsningene gjør det mulig for bedrifter å kommunisere sine CSR-prestasjoner til kunder, ansatte og investorer. Videre hjelper CSR-programvare bedrifter med å kontinuerlig forbedre sine retningslinjer og praksiser for å samsvare med deres CSR-mål.