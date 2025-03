JoomlaLMS

JoomLMS er et multifunksjonelt læringsstyringssystem med en rekke nyttige online opplæringsverktøy for instruktører og elever, som finnes i mye dyrere LMS-løsninger. JoomLMS har blitt inkludert på listen over Top Academic LMS av Talented Learning, uavhengig forsknings- og konsulentorganisasjon, og ble utmerket med Great User Experience og Rising Star Awards av en uavhengig programvaregjennomgangsplattform – FinancesOnline. LMS-grensesnittet er rent, ryddig og enkelt å jobbe med. - SCORM- og AICC-kompatibel, - mobilkompatibel, - iOS- og Android-mobilapper, - en kursbygger, - moderne layout, - quiz og testing, - flere brukerroller, - støtte for flere betalingssystemer, - sosiale samarbeidsverktøy, - et bredt rekke rapporter, - dataimport/eksport Alle kursene lages ved hjelp av en innebygd kursbygger. En lærer eller en LMS-administrator fortsetter fra ett trinn til et annet og fyller ut alle nødvendige felt. Alt læremateriell er lastet opp i de tilsvarende delene av JoomLMS. Du kan enten laste opp læremateriellet (dokumenter, videoer, lenker, presentasjoner osv.) én etter én eller importere en SCORM/AICC-pakke. JoomlaLMS er SCORM 1.2 og 2004-kompatibel og fungerer fint med alle forfatterverktøy som støtter disse formatene. For å vurdere elevenes kunnskap er det et quizverktøy med 13 spørsmålstyper tilgjengelig. Det er også mulig å importere spørsmål eller legge til spørsmål fra spørsmålspoolen (for eksempel hvis du lager en sluttprøve). Når alt kursmateriellet er lastet opp, kan det forenes til læringsveier. JoomLMS inneholder en rekke rapporter for å presentere en enorm mengde informasjon. En lærer kan sjekke hvem og når som har tilgang til e-læringsmateriellet og kontakte studenter i tilfelle de ikke bruker nok tid på å studere; sjekk hvilke spørsmål og læringsveier som tok mest tid å gjennomføre og revider dem om nødvendig; nedlastingsstatistikken for dokumenter gir innsikt i hvilke typer materialer som etterspørres. JoomLMS lar deg lage oppgaver og tildele dem til en bestemt gruppe studenter om nødvendig. Avsnittet gir også innsikt i statistikken over utførende oppgaver. En lærer kan for eksempel sjekke om en elev har fullført oppgaven, sette karakter på den og sende en e-postmelding til den eleven. Graderte oppgaver kan legges til karakterboken manuelt. JoomLMS-prisen er basert på en pris-per-aktiv-lærer-modell. Kun studentene som er påmeldt minst ett kurs telles av lisensen, lærere og LMS-administratorer telles ikke. JoomLMS-kostnaden starter fra $299/år. Det er også mulig å kjøpe en evigvarende lisens og bruke LMS-systemet livet ut. Den beste måten å bli kjent med systemet på og avgjøre om det passer skolens behov, er å teste det selv, spesielt siden selskapet tilbyr en 30-dagers gratis prøveversjon uten behov for kredittkortinformasjon. For å prøve JoomlaLMS må du sende inn forespørselen din på JoomLMS-nettstedet www.joomlms.com