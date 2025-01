Corporate Learning Management Systems - Mest populære apper - Pakistan

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS er LMS bygget for treningssuksess. Designet for å få et "ja" fra alle, er det her gode team og selskaper går for å vokse. Med en opplevelse som er fullt tilpassbar, enkel å administrere og en fryd å bruke, omfavner team trening mens de føler seg hjemme. TalentLMS gjør det enkelt å gi riktig opplæring for ethvert team og enhver bruk, samtidig som det gir ekspertveiledning og støtte hvert trinn på veien. Støttet av Epignosis, en global leder innen læringsteknologi, er TalentLMS på et oppdrag for å demokratisere opplæring, og betjener over 70 000 team over hele verden. Én plattform for alle dine treningsbehov - Ved å samle alle treningsverktøy og -materiell på ett praktisk sted, integreres TalentLMS også enkelt med appene og tjenestene du allerede bruker, slik at trening passer inn i arbeidslivet uten avbrudd. Alle funksjonene du trenger, ingen du ikke trenger - Lett å lære, lett å bruke og lett å like, TalentLMS har alle funksjonene du trenger for å komme raskt i gang. Nå får du full kontroll over treningen din og kan tilby læringsopplevelser folk elsker. Hvordan du bruker TalentLMS - Bygg opplæringskurs enkelt, legg til tester og spørrekonkurranser, og hold live-økter. Kom i gang enda raskere ved å tilby teamene dine ferdige kurs fra TalentLibrary. - Organiser treningen din slik at elevene holder seg på sporet og du klarer deg uten søl. - Tilpass treningssenteret ditt ved å designe hver eneste detalj, legge til en hjemmeside og lokalisere språk for alle. - Lever gode læringsopplevelser på hvilken som helst enhet, legg til gamification for enda bedre bruk, og hold kontakten med kommunikasjonsverktøy. - Skaler treningen din ved å automatisere oppgaver, opprette underkontoer og analysere resultater med rapporter.