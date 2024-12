Kjerne HR-programvare - Mest populære apper - Tyskland Mest populære Nylig lagt til

Kjerneprogramvare for menneskelige ressurser (HR), også kjent som programvare for menneskelig kapitalstyring (HCM), sentraliserer ansattes informasjon i et enhetlig system. Disse kjernene HR-systemene er designet for å administrere viktige data som lønn og fordeler i en tilgjengelig, sentralisert database. Mens tradisjonelt referert til som menneskelige ressursinformasjonssystemer (HRIS) eller menneskelige ressursstyringssystemer (HRMS), har begrepet HCM blitt mer utbredt nylig. Bedrifter bruker kjerneprogramvare for HR for å opprettholde detaljerte medarbeiderprofiler, lagre viktige dokumenter og analysere organisasjonstrender fra et omfattende perspektiv. Disse systemene brukes vanligvis av HR-avdelinger, og lar HR-ledere overvåke ansattes poster og generere rapporter om nøkkeltall. Mange kjerne HR-løsninger inkluderer selvbetjeningsfunksjoner, som gjør det mulig for ansatte å oppdatere sine fordeler eller kontaktdetaljer uavhengig, og dermed effektivisere HR-prosesser. Ofte er kjerneprogramvare for HR integrert i en bredere HR-administrasjonssuite eller tilbyr kompatibilitet med tredjeparts HR-applikasjoner for å forbedre funksjonaliteten på tvers av ulike HR-operasjoner.