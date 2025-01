Mest populære Nylig lagt til Programvare for sporing av informasjonskapsler - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å overvåke brukerinformasjon som IP-adresser og surfeaktiviteter når de besøker et selskaps nettsted. Programvare for sporing av informasjonskapsler undersøker nettsteder for å oppdage og katalogisere ulike sporingsteknologier som informasjonskapsler, beacons, tagger, sporingspiksler, lokale objekter, plugins og integrert innhold som videoer. Dette gjør det mulig for selskaper å avsløre disse sporerne til brukere, innhente samtykke for brukersporing og overholde personvernforskrifter som GDPR og ePrivacy, som krever brukersamtykke før de aktiverer informasjonskapsler. Programvare for sporing av informasjonskapsler består vanligvis av lette skript som enkelt kan distribueres på eksisterende nettsteder. Når en skanning av informasjonskapsler og sporere er fullført, genererer programvaren en informasjonskapselmelding som inneholder funnene. Denne merknaden kan deretter integreres av personvernteam i samtykkeskjemaer og personvernregler. Programvare for sporing av informasjonskapsler fungerer ofte sammen med programvare for samtykkebehandling for å automatisere håndteringen av brukersporingspreferanser. Det skiller seg fra programvare for tagadministrasjon, som fokuserer på å hjelpe markedsførere med å administrere sporere primært for reklameformål. Programvare for sporing av informasjonskapsler er spesielt utviklet for å hjelpe et selskaps personvernteam med å identifisere nettstedsporingsteknologier for samsvar med personvernforskrifter, og sikre brukerdatabeskyttelse.