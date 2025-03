Verktøy for optimalisering av konverteringsfrekvens - Mest populære apper - Vatikanstaten

AdPage

adpage.io

Få presis sporing. Kjør bedre resultater. AdPage revolusjonerer e-handelsområdet med sin banebrytende Server-Side Tagging-løsning, designet spesielt for e-handelsbyråer som henvender seg til et mangfold av nettbutikker, inkludert de på Lightspeed, Shopify, Magento og WooCommerce. Vår innovative tilnærming sikrer at kundene dine oppnår de mest pålitelige og robuste sporingsoppsettene som er tilgjengelige, og setter en ny standard for presisjon og ytelse i e-handelsanalyse. Med vekt på serversideteknologi omgår AdPage vanlige klientsidebegrensninger, og tilbyr en sikrere, raskere og annonseblokkeringsbestandig sporingsmetode. Dette betyr at byråer kan levere til sine kunder et nivå av dataintegritet og nøyaktighet som er uten sidestykke i bransjen. AdPage integreres sømløst med de ledende e-handelsplattformene, og muliggjør en feilfri flyt av data direkte fra serveren til analysedashbordet. Løsningen vår er utviklet for å forenkle kompleksiteten i sporingsoppsett, noe som gjør det enklere enn noen gang for byråer å implementere og administrere på tvers av flere kundekontoer. Utover bare sporing, forbedrer AdPage verdiforslaget ditt ved å tilby: Avanserte attribusjonsmodeller som går utover overflaten for å avsløre de sanne kildene til konverteringer. Automatiserte rapporteringsfunksjoner som overvåker sporingsoppsettet ditt ved å sammenligne med de faktiske konverteringene i butikken. Ubegrenset skalerbarhet for å vokse med byrået ditt, som støtter et ubegrenset antall kundekontoer og brukertilgangsnivåer. Dedikert støtte for å sikre jevn implementering og kontinuerlig suksess for kundenes sporingsarbeid. Med AdPage kan byråer gi kundene sine mulighet til å: Navigere i kompleksiteten til e-handelssporing med letthet og presisjon. Utnytt det fulle potensialet til dataene deres med nøyaktighet på serversiden. Ta informerte beslutninger støttet av omfattende og pålitelige beregninger. Hev sporingsoppsettene deres for å overgå industristandarder og overgå konkurransen. Velg AdPage for e-handelsklientene dine og vær i forkant av sporingsteknologi, og lever uovertruffen klarhet og kontroll over deres digitale markedsføringstiltak.