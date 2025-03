Programvare for samtaleintelligens - Mest populære apper - Taiwan

Yugasa Bot

Yugasa Bot er en generativ AI-drevet NLP-basert SaaS-plattform for å lage virtuelle mottakelser for å automatisere resepsjonen og støtteoppgaver til et sykehus/klinikk/lab, 24x7. Disse virtuelle chat-assistentene kan chatte på over 100 språk, inkludert flere indiske folkespråk. YugasaBot kan læres opp til å håndtere oppgaver og spørsmål knyttet til bestilling av legetime, status for laboratorierapporter, blodbankinformasjon, apotek, sengetilgjengelighet, forsikring osv. Disse robotene er i stand til å redusere støttekostnadene til et sykehus med opptil 40 %. Chatbotene opprettet ved hjelp av YugasaBot-plattformen er omnikanal og kan plasseres på hvilken som helst kommunikasjonskanal som WhatsApp, FB Messenger, nettside, mobilapp, etc. Det er en Plug-n-Play-løsning og krever ingen kodekunnskap for å gjøre den intelligent rundt en virksomhet. De forskjellige utvidelsene som Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult OG flere ferdige funksjoner som WhatsApp Campaigning, HACK (Human Agent Control Kit) og eCommerce, gjør YugasaBot til en 360-graders, klar- bruksløsning for helseforetak. Produktet er VAPT-validert og sitter i et veldig trygt og sikkert økosystem. De andre D2C-klientene fra eCommerce, Education, RealEstate og BFSI forretningsdomener utnytter også for tiden potensialet til YugasaBot for å automatisere deres markedsføring, leadgenerering og kundestøtte.