Programvare for samtaleintelligens - Mest populære apper - Costa Rica

Bonfire

justbonfire.com

Bonfire er en B2B EaaS (Experience as a Service) concierge-chatbot, som utnytter AI for å gjøre det mulig for bedrifter å fengsle brukerne sine med engasjerende opplevelser fra den aller første interaksjonen. Bonfire gjør det mulig for selskaper å lage AI-drevne chatbots, trent på dataene deres. Ba...