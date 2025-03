Capturi

capturi.ai

Capturi er Skandinavias ledende konversasjons-AI-programvare, designet for å automatisk analysere din bedrifts interaksjoner med potensielle kunder, kunder og innbyggere. Denne avanserte AI-løsningen gir deg unik innsikt som raskt kan omsettes til målbar verdi. Capturi tilbyr tre nøkkelløsninger som forvandler kundeopplevelsen til en verdifull ressurs: Insights leverer handlingskraftig datadrevet innsikt for å hjelpe teamet ditt med å nå sitt fulle potensial, forbedre kundetilfredsheten, øke oppbevaringen og jobbe mer effektivt. Denne innsikten legger også grunnlaget for automatisering av arbeidsflyter. Assistant fungerer som en co-pilot for agentene dine, og sikrer at de har riktig informasjon for å levere raske og nøyaktige svar. Assistenten forstår kundens problem og foreslår den nødvendige løsningen slik at agenter er godt forberedt når de svarer på anropet. AI Agent håndterer rutinemessige forespørsler, slik at teamet ditt kan fokusere på mer komplekse oppgaver. AI Agents svar er basert på påvist beste praksis fra tidligere samtaler. Hvis du ønsker å starte en samtale med teamet vårt og se plattformen for en førstehånds titt, er døren alltid åpen, så kom gjerne innom for en kaffe på Ankersgade 12e, 1.tv i Aarhus C, Danmark.