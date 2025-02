Programvare for samtaleintelligens - Mest populære apper - Togo

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker er et kunstig intelligensbasert verktøy designet for å revolusjonere notattaking under møter. Den fokuserer på å umiddelbart oppsummere møter, slik at brukerne kan konsentrere seg om samtalene i stedet for å dokumentere detaljene. Verktøyet fungerer ved å registrere, transkribere, fremheve og oppsummere nøkkelpunkter som ble diskutert under møter. Etter møtet gir Fathom oppsummeringer som er klare innen en kortfattet tidsramme etter møtets slutt. I tillegg til transkripsjon og oppsummering tilbyr Fathom også muligheten til å dele klipp fra spesifikke deler av møter, noe som kan være nyttig for å gi kontekst til kolleger eller interessenter. I tillegg til funksjonaliteten synkroniserer Fathom automatisk møteoppsummeringer og -oppgaver til brukerens programvare for Customer Relationship Management (CRM), noe som sparer brukere for betydelig tid på datainnføringsoppgaver etter møtet. Fathom er designet for å være kompatibel med flere videokonferanseplattformer og språk, og støtter for tiden 28 globalt talte, noe som gjør det til et fleksibelt verktøy for internasjonale team eller bedrifter. Verktøyet integreres også med en rekke populære arbeidsplassverktøy, slik at brukere enkelt kan kopiere/lime inn sammendrag og handlingselementer i Slack, Google Docs, Gmail eller andre oppgavebehandlingsprogrammer. Tilbakemeldinger fra kunder fremhever verktøyets effektivitet, brukervennlighet og dets evne til å hjelpe til med produktivitet og generell samtaleengasjement under møter.