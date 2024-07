Programvare for samtaleintelligens - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Programvare for samtaleintelligens (CI) registrerer, transkriberer og evaluerer salgssamtaler. Ved å granske disse samtalene identifiserer CI-programvare nøkkelord og samtaleemner, slik at brukere raskt kan navigere til spesifikke punkter i registrerte salgssamtaler for dybdeanalyse. Bedrifter kan utnytte CI-programvare for å dokumentere viktige diskusjoner med potensielle kjøpere, finne potensielt risikable eller ikke-kompatible samtaleemner, gi veiledning til nye salgsrepresentanter basert på beste praksis, og utforske ulike brukstilfeller avledet fra analyse og transkripsjon av salgssamtaler.