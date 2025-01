Mest populære Nylig lagt til Leverandørbetalingsprogramvare - Mest populære apper - New Zealand

Entreprenørbetalingsprogramvare gjør det mulig for arbeidsgivere å sende digitale betalinger til uavhengige kontraktører og frilansere. Denne programvaren lar bedrifter betale ikke-ansatte arbeidere gjennom direkte innskudd, betalingskort, betalingsprosessorintegrasjoner eller digitale lommebøker. Den sikrer overholdelse av relevante skattekoder og forskrifter uten behov for papirsjekker, regneark eller betalingsprogramvare som ikke er spesielt utviklet for leverandørbetalinger. Noen entreprenørbetalingsløsninger er skreddersydd for innenlandske betalinger innenfor et enkelt land, for eksempel USA, mens andre støtter internasjonale betalinger i flere valutaer. Bedrifter som vanligvis bruker denne programvaren inkluderer de som er avhengige av entreprenører – ofte referert til som konsertarbeidere eller 1099 arbeidere – i bransjer som helsevesen, gjestfrihet, detaljhandel og bygg og anlegg. HR-personell bruker disse plattformene til å behandle betalinger og opprettholde skatteoverholdelse, mens entreprenører ofte kan få tilgang til midler og spore inntekter gjennom en portal i plattformen.