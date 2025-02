Programvare for kontraktsadministrasjon - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

Docsmore

docsmore.com

Docsmore er en skybasert løsning som lar brukere enkelt og sikkert samle inn, administrere og rapportere data fra dokumenttransaksjoner. Med Docsmore får du mer ut av dokumentene dine ved å gjøre følgende: * FORM.FILL.SIGN - Med Docsmore forenkles prosessen med å sette opp et skjema og sende til brukere for å fylle ut eller signere. Bruk vår plattform for enkelt å laste opp et dokument, spesifisere skjemafelt/skilting og sende til brukere for utfylling. Presenter skjemaer for brukerne dine på den mest naturlige måten - selve dokumentet. * SAMARBEID - Del og samarbeid med flere brukere i sanntid. Utpek hvert felt til en unik bruker for en kraftig samarbeidsopplevelse. * SPOR DOKUMENT - Ingen flere telefonsamtaler til kundene dine som spør om de har lastet ned skjemaet og lest gjennom det. Med Docsmore får du sanntidsvarsler så snart klienten åpner dokumentet. Spor fremgang og status for alle dokumentene dine via Docsmores robuste Dashboard-funksjonalitet. * KRAFTIG RAPPORTERING - Docsmore kommer med et imponerende rapporteringsverktøy. Alle data som legges inn av kundene dine kan være lett tilgjengelige for søkeformål ved å slå på funksjonen. Det kan kontrolleres ned til spesifikt felt i dokumentet ditt, slik at du bare gjør det rapportklar for de du trenger, noe som gjør det veldig kraftig. * PDF-FORMER - Docsmore gjenkjenner de fleste pdf-skjemafelt og bevarer feltnavnene når du laster opp dokumentet. Du kan fortsette å bruke favorittverktøyet ditt for å lage pdf-dokumenter med skjemafelt uten å frykte å miste dem når du laster opp til Docsmore. * BRANDING - Docsmore kan integreres rett med applikasjonen din slik at den ser ut og føles som en del av din egen applikasjon eller nettside. Vi tilbyr dedikert server og statisk IP, noe som gjør skalering av produktet til en lek.