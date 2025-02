Kontraktanalyseprogramvare - Mest populære apper - Surinam

Lexion

lexion.ai

Lexion er en kraftig enkel kontraktsadministrasjonsplattform som hjelper hvert team med å gjøre mer forretninger, raskere, ved å strømlinjeforme og sentralisere kontraktsprosessen i et system som fungerer slik du gjør. Administrer alle dine ende-til-ende-avtaleoperasjoner fra ett sentralisert dashbord, med enkelt e-postdrevet inntak og arbeidsflyter som alle team kan bruke umiddelbart, intuitiv no-code automatisering for å strømlinjeforme prosesser og arbeidsflyter, og bransjeledende, praktisk AI som kan lese kontrakter for automatisk å spore nøkkeltermer, generere rapporter og mer. Vi bygde Lexion ved Microsofts medgründer Paul Allens forskningsinstitutt for kunstig intelligens (AI2). Med et førsteklasses og erfarent team fra Microsoft, Facebook, Google og Amazon bygde vi et selskap som CB Insights rangerte den #1 mest lovende AI legal tech-oppstarten i verden to år på rad, og hvilke topp AI-investorer ( inkludert A16Z, Sequoia og Goldman Sachs) kåret til en av de 40 beste intelligente applikasjonene å se i 2022. Det viktigste er at fantastiske merker stoler på Lexion for å administrere kontraktene sine: Outreach, Lacework, OfferUp og mange flere.