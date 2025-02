Programvare for innholdsmarkedsføring - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

Shorthand

Shorthand er den fremste plattformen for å lage oppslukende digitalt innhold for nettet. Shorthands enkle editor lar hvem som helst lage, redigere og publisere fantastiske leseopplevelser på få minutter – ingen ferdigheter i kode eller webdesign kreves. Nå kan medie-, markedsførings- og kommunikasjonsteam lage oppslukende innhold i stor skala, og skape dypere publikumsengasjement, bedre beregninger og sterkere resultater for merkevaren deres. Stenografi gjør det mulig for brukere å samarbeide med letthet. Ved å sette sammen teamet ditt i et stenografiarbeidsområde kan du forbedre samarbeidet om innhold og sende raskere. Flere brukere kan sømløst arbeide sammen om et innhold uten forstyrrelser. I tillegg betyr tilpassede temaer at alt publisert innhold forblir på merket. Og med fleksible publiseringsalternativer kan brukere publisere stenografiinnholdet sitt nesten hvor som helst – via AWS, CMS, stenografi-hosting eller innebygging direkte på nettstedet deres. Vi er stolte av å si at kundene våre – inkludert BBC, Salesforce, Unicef, University of Cambridge og Manchester City – publiserer noe av det mest filmatiske og engasjerende innholdet på nettet. Dette inkluderer alt fra digitale magasiner og langformede funksjoner til interne kommunikasjoner, merkevarehistorier, blogger – til og med et virtuelt rømningsrom! Stenografi gir en betydelig avkastning på investeringen, med kunder som konsekvent kan skryte av radikale forbedringer i engasjementsmålingene. Shorthand ble etablert i Brisbane, Australia og er nå et virkelig globalt selskap. Vi er en gjeng med nerder med kunst og hjerte, dedikert til å hjelpe innholdsteam med å bygge verdens mest imponerende og virkningsfulle digitale innhold.