Dot.vu

dot.vu

Dot.vu er en interaktiv innholdsplattform som gir merkevarer mulighet til å skape interaktive opplevelser som engasjerer, underholder og utdanner publikum – uten å skrive en eneste linje med kode. Drevet av et bredt spekter av tillegg og komponenter, gir Dot.vu-plattformen sine brukere full kreativ frihet til å lage unikt interaktivt innhold som skiller merkevaren deres fra konkurrentene, gir kundeinnsikt, genererer potensielle kunder og øker konverteringsfrekvensen. Dot.vu-plattformen hjelper deg å slippe løs kraften i data. Interaktivt innhold lar deg spore KPI-ene dine gjennom visuelle instrumentbord og rapporter, og null- og førstepartsdata for mer kundeinnsikt. Jo mer data du samler inn, jo mer kan du tilpasse det interaktive innholdet ditt og tilpasse det til kjøperens reise. Si farvel til flere plattformer og apper for ett prosjekt. Med Dot.vu kan du opprette, publisere, administrere og spore innholdet ditt på én plattform. Hvis tid er avgjørende, veileder, støtter og lager byråtjenesten interaktivt innhold for deg. Spar deg selv litt tid, samt kostnader, og lag bedre interaktivt innhold for kundene dine.