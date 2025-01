Innholdsopplevelsesplattformer - Mest populære apper - Pakistan

InEvent

InEvent er laget av fagfolk og A/V-spesialister inspirert til å flytte grensene for webinarer og eventteknologi. Produktet vårt gir enestående opplevelser for bedriftsbedrifter, og gir dem en white-label-løsning for å skape personlige, virtuelle og hybride hendelser gjennom programvare- og maskinvareløsninger. Alt støttet av en dedikert 24/7 kundeservice utgjorde 100 % av mennesker. Den integrerte InEvent-plattformen inkluderer gjestfrihet og bolig, reise og logistikk, nettkringkasting, live-engasjement, jevn registrering, dynamisk nettverk, robust markedsføringsautomatisering, tilpassede nettsteder og mobilapper, sanntidsanalyse, kraftfulle beacons og 100+ andre funksjoner for å kraft interaktive og oppslukende opplevelser. Vi har betjent mer enn 50 000 arrangementer og webinarer med over 2 millioner deltakere og 60+ millioner streamingminutter globalt. Enten du er vertskap for et webinar, virtuelt praktisk møte eller et månedslangt arrangement, vil vår fleksible løsning hjelpe det ideelle arrangementet ditt til live.