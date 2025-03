Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys er en sikker, skybasert digital og rapporteringsplattform designet for å gjøre levering av investeringsdata og innsikt smertefri. Våre løsninger gir en uanstrengt opplevelse for de som trenger helautomatiserte og kraftige investeringsrapportsystemer, kundeportaler og globale investeringsnettsteder. Digitale og rapporteringsløsninger for investeringsforvaltere Forpliktet til å hjelpe salgs- og kundeserviceteam med å levere eksepsjonelle dokumenter, rapportering og digitale opplevelser til investorer. Digitale opplevelser Kunderapporter, salgs- og markedsføringssikkerhet, digitale opplevelser. Leveres gjennom én enkelt publikasjonsdata- og innholdsbutikk. Lokalisert innhold Lokalisert innhold og rapportering for å møte behovene til internasjonale regulatoriske krav og støtte distribusjonsprosesser på en mest mulig friksjonsfri måte. Data klare for publisering Publikasjonsklare Data. Ha en enkelt innholdsbutikk med alle dine data, innhold og materialer som er publisering klar for levering i hver kanal og hvert medium. Møt de nye kravene til ESG forbedret rapportering Alt administrert i skyen gjennom selvbetjente brukergrensesnitt. Gjør teknologien vår egnet for alle typer bedrifter, uansett hvor små eller store.