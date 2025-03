Programvare for innholdsdistribusjon - Mest populære apper - Vatikanstaten

Zemanta

Zemanta er verdens første flerkanals plattform på etterspørselssiden bygget for optimalisering av adferd etter klikk. Zemanta er bygget utelukkende rundt ideen om å hjelpe annonsører med å generere engasjement – ​​enten det er besøk, visninger, potensielle salg eller konverteringer – alt fra deres programmatiske annonseringskampanjer. Vi er til for å radikalt forbedre den generelle online annonseringsopplevelsen på måter som gjør at forbrukere virkelig ønsker å samhandle med annonsering. Zemanta hjelper annonsører å bryte gjennom de fundamentalt mangelfulle rekkevidde- og frekvensberegningene ved å bestemme hvilke plasseringer og reklamer som fører til at de rette brukerne engasjerer seg i annonsene og nettstedene deres. Denne unike tilnærmingen gir annonsører muligheten til å fange ekte forbrukerengasjement og avkastning på annonseutgifter. Gjennom avansert AI og automatisering gir Zemanta One merker og byråer mulighet til å kjøpe annonsering som er optimalisert for engasjement etter klikk, slik at du får mest mulig ut av alle annonseringskroner som brukes på display-, video- og native-plasseringer på nettet. pVi inkorporerer nettanalysedataene dine i Zemantas plattform, dens automatiserte kampanjeadministrasjon og budgiver. I motsetning til andre DSP-er tilbyr vi sømløs Google Analytics og Adobe-integrasjon. Zemanta lar deg by ved å bruke mål som kostnad per minutt på stedet (tid på nettstedet). Zemanta ble opprinnelig bygget på et grunnlag av kontekst og semantikk – ikke informasjonskapsler og målgruppemålretting. Så Zemanta kan målrette mot målgrupper og visninger som andre DSP-er, men ettersom verden beveger seg bort fra disse tilnærmingene er vi posisjonert for å hjelpe annonsører med å overleve og trives. Zemantas unike bakgrunn innen semantisk analyse og tilnærming til budgivning og optimalisering av kampanjer gir en enda større fordel for annonsører som utnytter plattformen vår.