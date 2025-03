Imgix

Bilder er det viktigste bindevevet på Internett, som informerer folks kjøpsbeslutninger, kobler innhold til mennesker og mennesker til hverandre. De fleste bedrifter ser feilaktig på bilder som et lenge løst problem til tross for at det visuelle medielandskapet har blitt mer komplisert og mangfoldig enn noen gang de siste ti årene. Å få bildene feil har negative konsekvenser som vil forsterkes over tid, og begrense virksomheten din alvorlig på uventede og rungende måter. Utfordringene er spesielt tydelige for svært interaktive nettsteder med hyppige oppdateringer og rikt multimedieinnhold. Hos imgix gjør de det enkelt å forbedre virksomheten din gjennom bilder. Integrer bildearkivene dine med plattformen deres, og du kan enkelt lage og levere optimaliserte bilder til enhver enhet over hele verden på få minutter. Stol på oss for bildebehandling, gjengivelse og førsteklasses teknologier som AVIF, HLS-transkoding og bilde-AI. I stedet for å administrere flere verktøy og følge med i utviklingen av teknologien, la oss håndtere alt. Utforsk videre på www.imgix.com. imgix støttes av visjonære investorer, inkludert Y Combinator, RRE, AceCap og Tuesday Capital. Den ble lansert gjennom det berømte Y Combinator-akseleratorprogrammet. Kundene deres inkluderer blant andre Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo og Eventbrite.