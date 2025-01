Content Delivery Network (CDN) programvare - Mest populære apper - Palau

Vodlix

vodlix.com

Vodlix er en white-label videostreaming og OTT (Over-The-Top) plattform som tilbyr skybaserte løsninger for IPTV og VOD (Video-On-Demand) behov. Det lar bedrifter og enkeltpersoner enkelt lage og lansere sine egne videostrømmetjenester, uten å måtte bygge alt fra bunnen av. Vodlix gir en høykvalitets seeropplevelse for sluttbrukere, med funksjoner som EPG (Electronic Program Guide) og LIVE TV, som lar seerne enkelt bla gjennom en komplett liste over hva som er på og se favorittprogrammene deres mens de sendes. I tillegg tilbyr Vodlix et Bundles-administrasjonssystem, som gjør det enklere å tilby seerne tilpassbare innholdspakker, noe som gir større fleksibilitet og kontroll over hva seerne har tilgang til. Med transparente priser som inkluderer videokoding, og ingen ekstra kostnader for mobil- og TV-apper i profesjonelle planer og bedriftsplaner, hjelper Vodlix bedrifter med å maksimere inntektene og minimere kostnadene. Vodlix tilbyr også en rekke sikkerhets- og kundestøttefunksjoner for å sikre at strømmetjenesten din kjører jevnt og trygt. Samlet sett er Vodlix en omfattende videostrømmeplattform som gir bedrifter og enkeltpersoner verktøyene de trenger for å skape en vellykket strømmetjeneste.