Programvare for innholdsskaping - Mest populære apper - Togo

WriteTextAI

writetext.ai

WriteText.ai er designet spesielt for WordPress/WooCommerce, og er en plugin som tar sikte på å automatisere oppretting av produkttekst og metabeskrivelser. Den tilbyr allsidigheten til å generere tekst for enkeltprodukter eller flere produkter i bulk. Med sin sømløse integrasjon med WordPress/WooCommerce gir den en brukervennlig opplevelse, spesielt for nykommere. WriteText.ai spesialiserer seg på å lage førsteklasses SEO-optimaliserte metatitler, metabeskrivelser, produktbeskrivelser og Open Graph-tekster. Den gir 'WriteText.ai Single' og 'WriteText.ai Bulk'-moduser for å forbedre effektiviteten av innholdsgenerering. Hver konto kan dessuten romme et ubegrenset antall brukere og nettbutikkinstallasjoner, som passer til bedrifter i alle størrelser. WriteText.ai Single tilbyr forfattere et omfattende muligheter for innholdsgenerering. Sammen med å sette tonen, stilen og målmarkedet, kan forfattere gjennomføre en grundig søkeordanalyse, velge semantiske nøkkelord og velge hvilke attributter som skal inkluderes i teksten direkte fra WooCommerce, før de genererer selve innholdet. Etter å ha fullført produktkjennskap og søkeordanalyse, genererer WriteText.ai Single tekst på omtrent 50 sekunder. Forfatteren kan deretter se gjennom produksjonen før han publiserer den til WooCommerce. Følgelig sikrer denne funksjonen konsistens i tone, stil og inkludering av søkeord for å forbedre SEO. Videre gir det fleksibiliteten til å tilpasse hvert produkts innhold i henhold til de spesifikke behovene til målgruppen. På den annen side er WriteText.ai Bulk spesielt designet for å generere tekst for flere produkter samtidig. Selv om denne funksjonen mangler spesifikke aspekter som søkeordanalyse, semantisk søkeordvalg og valg av individuelle attributter for hvert produkt, lar den forfatteren opprettholde en konsistent tone, stil og attributter på tvers av alle utvalgte produkter. WriteText.ai Bulk viser høy effektivitet, og genererer tekst for hvert produkt innen omtrent 30 sekunder etter at det endelige produktutvalget og målstilattributtene er angitt. Det er spesielt nyttig når det er behov for å generere et stort volum produkttekst i løpet av en kort tidsramme, og omgå behovet for detaljert søkeordanalyse. Derfor fungerer WriteText.ai Bulk som en pålitelig, tidseffektiv løsning for raske og store innholdsgenereringsoppgaver. Totalt sett er WriteText.ai en funksjonsrik plugin som tillater tilkobling til et ubegrenset antall e-handelssider og støtter et ubegrenset antall brukere. Den muliggjør direkte tekstoverføring eller publisering til WooCommerce og lar valg av produktattributter, toner og stiler innlemmes i teksten. Brukere kan også velge en målgruppe og tekstlengde, samt angi brukerroller for å spesifisere hvem som kan generere, gjennomgå og publisere innhold. Nøkkelfunksjoner inkluderer en anmeldelseslogg, masseoverføring/publisering av tekst, tillegg av tilpassede produktdetaljer og definering av din egen tilpassede tone og stil. Brukere kan bruke et referanseprodukt for å generere tekst, få AI-foreslåtte målmarkeder, definere tilpassede målmarkeder og omskrive tekst. Programtillegget støtter også søkeordanalyse, semantiske nøkkelord, sporing av nøkkelord og semantiske søkeordtettheter, samt støtte for flere butikker. Ansvarsfraskrivelse: WriteText.ai er et uavhengig verktøy utviklet for å fungere med WordPress/WooCommerce. Det er ikke tilknyttet eller godkjent av WordPress/WooCommerce.