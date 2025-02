Programvare for innholdsanalyse - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

RELAYTO

relayto.com

ERFARING ER BUDSKAPET. RELAYTO bruker avanserte algoritmer for automatisk å fornye statisk innhold til interaktive mikronettsteder som øker seers engasjement 24/7 - ingen koding kreves. Bare importer PDF-er og presentasjoner (og legg til alt støtteinnhold, tekst, nett-/sosialt innhold, bilder, video og lyd) til den intuitive byggeren for å tilordne interaktive elementer og publisere til teamet ditt for umiddelbar visning på skrivebords- og mobilskjermer. RELAYTOs hemmelige saus: 1. Innholdsberikelse - Gjør "digitalt papir" til digitale opplevelser beriket med interaktivitet, ikke-lineær navigasjon og media. 2. Alt-i-ett Cloud Hubs - Konverter filer til superintelligente URL-adresser optimalisert for deling, tilgang og kontroll på alle kanaler. 3. Avansert analyse – 360-graders analyser rundt engasjement av innholdet ditt for bedre optimalisering. Tenk på Optimaliser for nettinnhold. Med RELAYTO kan du lage et ubegrenset antall offentlige og private interaktive opplevelser utstyrt med sikkerhet, tillatelser og brukeradministrasjon for å kontrollere hvem som har tilgang til innholdet ditt. Beregninger gir innsikt i 360 digitalt kroppsspråk, aktivitet og intensjoner, og oppsummerer når og hvor seerne brukte tiden sin, slik at du kan prioritere din oppsøkende innsats... og fortsette å forbedre innholdet ditt. I bakgrunnen skaper RELAYTO også et nytt digitalt medium for en-en interaktiv historiefortelling, fokusert på å fjerne friksjon for både forfattere og lesere.