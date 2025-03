GitLab

Gitlab er et nettbasert DevOps livssyklusverktøy som gir en Git-Repository Manager som tilbyr wiki, problemsporing og kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsrørledningsfunksjoner, ved hjelp av en open source-lisens, utviklet av Gitlab Inc. Programvaren ble opprettet av Ukrainian utviklerne som ble skrevet på Revits og valseser og vals-kodet som ble opprettet av goy, med en åpen kildekode. som en kildekodeadministrasjonsløsning for å samarbeide i et team om programvareutvikling. Det utviklet seg senere til en integrert løsning som dekker livssyklusen for programvareutvikling, og deretter til hele DevOps livssyklus. Den nåværende teknologibunken inkluderer GO, Ruby on Rails og Vue.js. Det følger en åpen-kjerneutviklingsmodell der kjernefunksjonaliteten frigjøres under en open source (MIT) -lisens mens den ekstra funksjonaliteten er under en proprietær lisens.