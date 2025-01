Beholdersikkerhetsverktøy - Mest populære apper - India

Synack

synack.com

Den fremste plattformen for On-Demand-sikkerhet. PTaaS penetrasjonstesting som en tjeneste. Offensiv sikkerhetstesting som forbedrer din sikkerhetsstilling over tid Én plattform, mange bruksområder. Forvent strategisk penetrasjonstesting som gir full kontroll og synlighet, avslører mønstre og mangler i sikkerhetsprogrammet ditt, gjør det mulig for organisasjoner å forbedre den generelle sikkerhetsstillingen og gir rapportering på ledernivå for ledelsen og styret. Synacks Smart Security Testing Platform inkluderer automatisering og utvidede intelligensforbedringer for større angrepsoverflatedekning, kontinuerlig testing og høyere effektivitet, og gir mer innsikt i utfordringene du står overfor. Plattformen orkestrerer sømløst den optimale kombinasjonen av menneskelig testing og smart skanning på 24/7/365-basis – alt under din kontroll. Som alltid distribuerer Synack ikke bare elite Synack Red Team (SRT) for å teste ressursen din, men distribuerer nå samtidig SmartScan eller integrasjon med bedriftens skannerapplikasjonsverktøy. Synacks SmartScan-produkt utnytter Hydra, vår plattforms proprietære skanner, for kontinuerlig å oppdage mistenkte sårbarheter for SRT-en som deretter triagerer for kun de beste resultatene i klassen. På toppen av dette gir vi et ekstra nivå av testing gjennom publikumsledede penetrasjonstester der SRT-forskerne proaktivt jakter på sårbarheter og fullfører samsvarssjekklister. Ved å bruke sine egne verktøy og teknikker, gir de enestående menneskelig kreativitet og strenghet. Mens han utnytter Synack-plattformen til å utføre automatiserte vurderinger på høyt nivå av alle apper og motiverer Synack Red-teamet til kontinuerlig og kreativt å holde seg engasjert, tilbyr Synack en unik kobling av vår menneskelige intelligens og kunstig intelligens, noe som resulterer i den mest effektive og effektive crowdsourcet. penetrasjonstest på markedet. Også nå tilgjengelig på FedRAMP og Azure Marketplace: Synack Platform leverer penetrasjonstesting som en tjeneste (PTaaS)