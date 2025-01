Beholdersikkerhetsverktøy - Mest populære apper - Ungarn

GitLab

GitLab er et nettbasert DevOps-livssyklusverktøy som gir en Git-repository manager som tilbyr wiki, problemsporing og kontinuerlige integrerings- og distribusjonspipeline-funksjoner, ved hjelp av en åpen kildekode-lisens utviklet av GitLab Inc. Programvaren ble laget av de ukrainske utviklerne Dmitriy Zaporozhets og Valery Sizov. Koden ble opprinnelig skrevet i Ruby, med noen deler senere omskrevet i Go, først som en kildekodehåndteringsløsning å samarbeide i et team om programvareutvikling. Det utviklet seg senere til en integrert løsning som dekker programvareutviklingens livssyklus, og deretter til hele DevOps-livssyklusen. Den nåværende teknologistabelen inkluderer Go, Ruby on Rails og Vue.js. Den følger en utviklingsmodell med åpen kjerne der kjernefunksjonaliteten er utgitt under en åpen kildekode (MIT)-lisens mens tilleggsfunksjonaliteten er under en proprietær lisens.