Mest populære Nylig lagt til Beholdersikkerhetsverktøy - Mest populære apper - Gabon

Containersikkerhetsverktøy er avgjørende for å beskytte de ulike komponentene i containeriserte applikasjoner, deres underliggende infrastruktur og tilkoblede nettverk. Beholdere, som er mye brukt av DevOps-team, strømlinjeformer pakkingen av programvareenheter for utvikling. Når de er utviklet, er disse beholderne orkestrert, distribuert og koblet til, noe som gjør sikkerheten kritisk i alle stadier av livssyklusen. Containersikkerhetsprogramvare gir viktige funksjoner for å administrere tilgang, teste sikkerhetstiltak og beskytte skyinfrastrukturen som er vert for disse applikasjonene. Disse verktøyene hjelper administratorer med å kontrollere hvem som kan få tilgang til containeriserte data og integrere med applikasjoner. De tilbyr også testmuligheter for å utvikle robuste sikkerhetspolicyer, identifisere nulldagssårbarheter og simulere angrep fra kjente trusler.