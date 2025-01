Kontaktsenter outsourcing tjenesteleverandører - Mest populære apper - Fransk Polynesia

SimpSocial

SimpSocial vet hvordan et moderne kontaktsenterprogram skal være: raskt, skalerbart og fullt av nyttige funksjoner. Det gir salgs- og støtteteam ressursene de trenger for å møte kvoter og avslutte flere avtaler raskt. Den oppnår dette ved å tilby alt-i-ett-programvare som gjør det mulig for salgsteam å kommunisere med forbrukere på de måtene de foretrekker: via telefon, tekst, e-post eller sosiale medier. SimpSocials multi-touch sekvensielle markedsføringsplattform bygget for å garantere at dine billeads blir utdelt raskere, lengre og med minimale ressurser! Den har sømløse integrasjoner med alle større CRM-er, noe som gjør den til et must for å 10 ganger salget. Å bytte til SimpSocial er enkelt for alle lag, store som små. SimpSocial er et produktivitetsverktøy som lar deg automatisere arbeidsflytene dine. Du vil bruke mer tid på å skape kunderelasjoner i stedet for å spille catch-up på telefonene dine hvis du bruker triggere. Kontakte leads fra hvilken som helst datamaskin også fordi SimpSocial håndterer den kjedelige oppgaven med å kombinere leads fra ulike kanaler til en enkelt smart plattform. Det er enda bedre nå som vi fokuserer på en revolusjonerende tilnærming til å generere potensielle kunder: Massiv kunderespons via tekstmeldinger og oppringing. Vil du lære mer om SimpSocial og hva det kan gjøre for deg?