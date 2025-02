Programvare for tilbakemelding av forbrukervideo - Mest populære apper - Tyrkia

Forsta

forsta.com

Bak hvert kundedatapunkt er en person. Bak enhver forretningsavgjørelse er en person. Og fordi hver person er unik, er den første kunden som finner ut av deg. Forsta er den nye grensen for erfaring og forskningsteknologi - et teknologiselskap med en forskjell. Forskjellen er at den samarbeider. Den lytter og designer løsningen sammen med klienter. Forsta tilpasser sin markedsledende erfaring og forskningsteknologi til kundenes behov, ikke omvendt. Det eksisterer for å informere og inspirere beslutningstakere. Forsta styrker HX (Human Experience) -plattformen-en prisbelønnet omfattende erfaring og forskningsteknologiplattform som bryter ned siloene mellom CX (kundeopplevelse), ansattes erfaring (EX) og markedsundersøkelser. Dette gjør det mulig for selskaper å få en dypere, mer fullstendig forståelse av opplevelsene til publikum. Forstas teknologi, kombinert med sitt team av ekspertkonsulenter, hjelper tusenvis av organisasjoner på tvers av forskjellige bransjer, inkludert finansielle tjenester, gjestfrihet, markedsundersøkelser, profesjonelle tjenester, detaljhandel og teknologi. Forsta er anerkjent som ledende i 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ for Voice of the Customer og en leder i G2 Grid® for Experience Management Software, Text Analysis Software og Survey Software. Den prisbelønte Forsta HX-plattformen har også blitt anerkjent i TMC Customer Experience Innovation Awards.