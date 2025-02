Programvare for tilbakemelding av forbrukervideo - Mest populære apper - Slovakia

Forsta

Forsta, et Press Ganey-selskap, driver HX (Human Experience) Platform – en omfattende erfarings- og forskningsteknologiplattform som bryter ned siloene mellom CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Market Research – slik at bedrifter kan få en dypere, mer fullstendig forståelse av opplevelsene til publikum. HX-plattformen samler inn og analyserer data, og oversetter funnene til handlinger som kan deles for å informere beslutningstaking og drive vekst. Forstas teknologi, kombinert med teamet av ekspertkonsulenter, betjener organisasjoner på tvers av en rekke bransjer, inkludert finansielle tjenester, helsetjenester, gjestfrihet, markedsundersøkelser, profesjonelle tjenester, detaljhandel og teknologi. Forsta er anerkjent som en leder i 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Voice of the Customer. For mer informasjon, besøk www.forsta.com.