Programvare for tilbakemelding av forbrukervideo - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Indeemo

indeemo.com

Vår AI-drevne, øyeblikkelige videoforskningsplattform gjør det mulig for MR-, UX- og CX-team å forstå mennesker, produkter og opplevelser i sammenheng med hverdagen. Forskerne, designere og produktledere vi støtter bruker Indeemo i B2C- og B2B-kontekster for en rekke Discovery Research-metodologier, inkludert: Discovery / Utforskende / Generativ forskning - Dagbokstudier - Mobil / Digital etnografi - Brukerpersonas Reiseforskning - Reisekartlegging - Tjenestesafarier - Vei til kjøp - Kjøperbeslutningsreiser Blandet metodeforskning - Forhåndsoppgaver for intervjuer / Fokusgrupper - Gjør segmenteringer / Brukerpersonas til live med videoanvendbarhet / Erfaringsundersøkelser - Produkttesting / IHUT - Shopper / Kunde / Medarbeideropplevelse Våre kunder spenner fra størrelse fra konsulentvirksomheter til oppstartsbedrifter til offentlige avdelinger og globale merkevarer. Vår Respondent-app i Instagram-stil lar forskningsdeltakere dele øyeblikkelige tilbakemeldinger, behov, atferd, følelser og opplevelser via kontekstrik video, bilder, skjermopptak og tekst. Vårt dashbord og innsiktsrepository i Pinterest-stil gjør det mulig for forskere og deres kunder/interessenter raskt å samle, moderere og analysere multimediakontekstuell innsikt. Kraftig generativ AI, søk, søkeordanalyse, automatisert videotranskripsjon og videotrimmingsverktøy gjør det enkelt å få frem kontekstuell innsikt. Bygget for samarbeid, har den flere forskjellige brukerprofiler (Researcher, Recruiter, Observer) som lar hele organisasjonen virkelig få kontakt med kundene sine og bygge empati. Indeemo er tilgjengelig som en DIY SaaS-løsning med årsabonnement eller på prosjekt for prosjekt basis. Indeemo er ISO27001 og HIPAA sertifisert. Informasjonssikkerheten vår er uavhengig kontrollert for å håndtere store bedrifts- og offentlige kunder.