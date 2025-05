Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Programvare for styring av konstruksjonstegninger, ofte kalt BIM for konstruksjon, utstyrer ingeniører, entreprenører, administratorer og andre fagfolk med verktøy for å effektivisere utforming, revisjon og deling av byggeplaner. Denne programvaren forbedrer samarbeidet mellom nettstedseiere, entreprenører og byggherrer, selv uten internettforbindelse. I tillegg tilbyr den dokumentadministrasjonsfunksjoner, som gjør det mulig for brukere å digitalisere, lagre og arkivere filer for enkel tilgang. Regelmessig integrering med tredjeparts BIM-, prosjektstyrings-, økonomi- og startløsninger, gir programvare for konstruksjonstegninger et omfattende verktøysett som kan brukes gjennom hele konstruksjonens livssyklus.