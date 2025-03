Samtykkestyringsplattformer - Mest populære apper

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO er en alt-i-ett-løsning designet for å hjelpe deg med GDPR og CCPA-overholdelse. Det er en plattform for administrasjon av samtykke som kommer med innebygde, automatiserte retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler. TRUENDO er en svært automatisert, fleksibel og pålitelig programvare som kan implementeres på alle nettsider. Det gjør det enkelt å administrere alle personlige data som samles inn på nettstedet ditt ved hjelp av verktøy som informasjonskapsler, piksler og skript. Kontrollpanelet tillater også nettstedadministratorer å bevise samsvar i løpet av få minutter, i henhold til databeskyttelsesbestemmelser over hele verden (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA etc.) TRUENDO CMP skanner nettstedet ditt regelmessig for å oppdage eventuelle brudd på samsvar, mens de blokkerer datainnsamlingsverktøy frem til samtykke er gitt av besøkende. Den justerer også automatisk de tilbudte personvernreglene i henhold til den nyeste lovgivningen og sørger for at nettstedet ditt alltid er kompatibelt. Noen av hovedfunksjonene: - Ubegrensede sidevisninger og økter - Integrerte retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler - Enkel integrasjon og helautomatisert - Tilpassbar: juster fargeskjemaet for å passe til nettstedets design - Statistikk og innsikt - lær mer om trafikken til nettstedet ditt og forbedre målretting, samtidig som du forblir kompatibel - Tilgjengelig på 31 språk - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Samsvar på AAA-nivå - IAB TCF 2-sertifisert