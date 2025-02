Samtykkestyringsplattformer - Mest populære apper - Somalia

CookieYes

CookieYes er en samtykkebehandlingsløsning som hjelper til med å samle inn og administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt. Ved å legge til CookieYes-informasjonskapselbanneret kan du effektivt be brukerne om samtykke til å bruke informasjonskapsler og gi dem kontrollen til å akseptere eller nekte samtykke eller bestemme hvilken type informasjonskapsler de vil samtykke til. Nøkkelfunksjoner: * Tilpasning av informasjonskapselbanner Generer et samtykkebanner med tilpasset innhold, design, layout, knapper og merkevarebygging. Geomålrett banneret basert på brukerens plassering og vis et automatisk oversatt banner i henhold til brukerens foretrukne språk. * Granulær brukerkontroll Gjør det mulig for brukere å gi detaljert samtykke for ulike kategorier av informasjonskapsler ved å bruke forhåndsvisningen av informasjonskapselkategorien. Legg til revisjonstabellen for informasjonskapsler slik at brukerne kan ta en informert beslutning. * Detaljerte samtykkelogger Registrer alle brukersamtykker for å demonstrere bevis på samsvar. Logg IP-adressen (anonymisert), land, samtykkestatus og tidspunkt og dato for samtykke i et sentralisert format. * Avansert nettsideskanning Skann nettstedet ditt for informasjonskapsler, aktiver skjulte sporere, identifiser og organiser dem i kategorier og generer en detaljert revisjonsrapport for informasjonskapsler. * Automatisk skriptblokkering Autooppdag og blokker tredjeparts informasjonskapselskript på nettstedet ditt til brukeren gir samtykke gjennom informasjonskapselbanneret. Legg til tredjepartsskript som du vil blokkere på nettstedet ditt. * Utviklervennlig Legg til avansert CSS-tilpasning, tilpasset merkevarebygging for å tilpasse seg nettstedets design. Støtt nettleserens Do Not Track (DNT)-status med integrasjonene våre i appen.