Samtykkestyringsplattformer - Mest populære apper - Belarus

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes er en markedsledende plattform for samtykkeadministrasjon (CMP), som er klarert av over 1,4 millioner nettsteder over hele verden. Vi hjelper virksomheter med å overholde personvernforskrifter som GDPR, CCPA, LGPD, POPIA og mer for å avlaste dem fra personvernutfordringer og bøter for mang...