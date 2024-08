Samtykkeadministrasjonsplattformer - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Samtykkestyringsplattformer (CMPs) brukes av selskaper for offisielt å registrere og håndtere en brukers samtykkepreferanser før de samler inn, deler eller selger brukerdata hentet fra nettbaserte plattformer som nettsteder og apper som bruker informasjonskapsler, innebygde videoer og andre sporingsteknologier. CMP-verktøy gir brukerne omfattende detaljer om hvordan deres online aktiviteter kan spores, årsakene til at disse dataene samles inn, og de spesifikke leverandørene og enhetene som ønsker å bruke denne informasjonen. Deretter gir CMP-er brukere mulighet til å eksplisitt velge om de vil gi, nekte eller trekke tilbake samtykke for at deres onlineaktiviteter skal samles inn, brukes eller markedsføres av alle eller spesifikke enheter som er oppført. CMP-leverandører har juridisk fullmakt til å beholde brukersamtykkedata, og dermed gjøre dem i stand til å overføre samtykkeinformasjon til tredjeparter som annonsører, utgivere og andre samarbeidspartnere før lovlig databehandling finner sted.