Tilkoblede arbeidsplattformer - Mest populære apper

Tilkoblede arbeidsplattformer hjelper industribedrifter med å planlegge, planlegge og overvåke komplekse produksjons- og forsyningskjedeoperasjoner på tvers av flere lokasjoner og team. Denne programvaren lar bedrifter effektivt planlegge og tildele arbeidsordrer samtidig som den fremmer samarbeid og informasjonsdeling mellom ansatte. Produksjonsledere og lageransvarlige bruker tilkoblede arbeidsplattformer for å planlegge og tildele oppgaver, og ansatte bruker dem til å fullføre det tildelte arbeidet. Disse plattformene leveres som frittstående løsninger og krever integrasjon med produksjons- og forsyningskjedeprogramvare, slik som ERP-systemer, produksjonsutførelsessystemer, forsyningskjedesuiter og programvare for avansert planlegging og planlegging (APS). For å sikre ansattes sikkerhet integreres de også med programvare for miljøhelse og sikkerhet (EHS).