Tulip

Tulip, en leder innen frontlinjeoperasjoner, hjelper bedrifter over hele verden med å utstyre arbeidsstyrken sin med AI-aktiverte, tilkoblede apper – noe som fører til høyere kvalitet på arbeidet, forbedret effektivitet og ende-til-ende-sporbarhet på tvers av operasjoner. Tulips komponerbare plattform gjør at de som er nærmest driften kan dra nytte av komponerbarhet og kanttilkobling for å digitalt transformere prosesser, veilede operatører, spore produksjon og få et sanntids helhetlig syn på driften. Bedrifter i alle størrelser og på tvers av bransjer – inkludert kompleks produksjon, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr – har implementert komponerbare løsninger med Tulips plattform for å løse noen av de mest presserende utfordringene i driften: feilsikre prosesser og øke produktiviteten med veiledede arbeidsflyter, fange og analysere sanntidsdata og kontinuerlig forbedring av driften. Selskapet er en spinoff fra MIT, og har hovedkontor i Somerville, MA, med kontorer i Tyskland og Ungarn.