Tilkoblede arbeidsplattformer - Mest populære apper - Tyrkia

Thrive.App

thrive.app

Thrive.app Ltd, etablert i 2011, gir teknologien og støtten for å hjelpe organisasjoner med å "kraft" opp deres interne kommunikasjon og ansattes engasjement. Det intuitive innholdsstyringssystemet gjør det mulig for alle i en organisasjon å ta ansvar for bedriftskommunikasjon, lage og legge innhold til en enkelt ansattes kommunikasjonsplattform og distribuere det til teamets mobile enheter. Klienter spenner fra SMB til de største multinasjonale organisasjonene, som alle bruker Thrives plattform for å lage og skreddersy sine egne ansattes kommunikasjonsapper for å forbedre intern kommunikasjon og ytterligere engasjere sine distribuerte team. Denne programvaren som en tjenesteløsning gjør det mulig for HR, markedsføring, interne kommandoer, bedriftskommisjoner, IT og andre fagpersoner å lage og fremme viktig, relevant, tidsriktig og tilpasset informasjon til deres 'vanskelig å nå' team - de som ikke har tilgang eller begrenset tilgang til e -post. I motsetning til andre, spesialiserer Thrive spesialiserer seg på å inspirere og utdanne kunder i sin digitale transformasjonsreise gjennom SaaS -plattformen, kundesuksess ombord og kontinuerlig støtte. Thrives ansattes kommunikasjonsplattform brukes globalt av kunder i mange bransjer. Klienter inkluderer Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, et innlegg, SGN og mange flere. Inspirere, informere og engasjere ansatte med en kommunikasjons- og engasjementsplattform som er kostnadseffektiv og latterlig enkel å bruke.