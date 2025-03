Language I/O

Language I/Os programvare gjør det mulig for enspråklige (dvs. kun engelsktalende) kundestøtteteam å chatte, sende e-post og gi selvbetjeningsstøtte på over 100 språk i sanntid. Med sin unike maskinoversettelsesteknologi kan den få et team i gang med nøyaktige, sikre oversettelser for et selskap og en industri innen 24 timer. Dens GDPR-kompatible og ISO-27001-sertifiserte programvare integreres med alle større systemer for kundeforholdsstyring (CRM) inkludert Salesforce, Zendesk og Oracle. Ved å tilby oversettelser til kundeserviceagenter på plattformene de allerede bruker, gir det dem mulighet til å svare på kunde-e-post og chat-forespørsler med et klikk på en knapp.