Lingpad

lingpad.com

Lingpad er et sikkert, avansert AI-oversettelsesverktøy utviklet for å strømlinjeforme flerspråklig kundeservice og dokumentoversettelse. Plattformen gir bedrifter mulighet til å tilby sømløs flerspråklig tilpasset støtte på tvers av meldingskanaler og hjelpesentre, og dermed forbedre globale kundeopplevelser uten ekstra ressurser. Hva Lingpad tilbyr: * Umiddelbare AI-drevne oversettelser: Umiddelbare, nøyaktige AI-oversettelser på over 120 språk * Kundeservicefokuserte løsninger: Skreddersydd for støtteteam, som muliggjør umiddelbare lokaliserte svar * Lokalisering av hjelpesenter: enkelt oversett og vedlikehold flerspråklige kunnskapsbaser/hjelpesenter og vanlige spørsmål * Dokumentoversettelse: Støtte for 40+ filtyper * Kontekstuell AI-teknologi: Forstår nyanser for mer naturlige oversettelser * Automatisering: Effektiviserer manuelle oppgaver, reduserer tid og kostnader Fordeler: * Forbedre flerspråklige kundeopplevelser * Utvid globalt uten språkbegrensninger * Reduser driftskostnader og tid brukt på oversettelser * Forbedre responstidene med umiddelbare oversettelser * Oppretthold konsistens på tvers av all kundekommunikasjon Opplev alle disse tilbudene og fordelene med Lingpads kostnadseffektive priser, designet for å levere maksimal verdi for investeringen din. Integrerer sømløst med populære kundeserviceplattformer: Zendesk; Intercom; Gorgias; Front; Freshdesk Ideell for: *Kundestøtteteam på tvers av alle bransjer * Globale virksomheter * E-handelsbedrifter * SaaS-leverandører * Enhver organisasjon som trenger effektiv flerspråklig kommunikasjon * Enhver organisasjon som trenger AI-oversettelse