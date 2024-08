Datamaskinassistert oversettelsesprogramvare - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Programvare for dataassistert oversettelse (CAT) letter oversettelse av innhold fra ett språk til et annet ved å utnytte oversettelsesminnet, som lagrer tidligere oversatte tekster, eller ved å utnytte publikumsassistanse. Dette sikrer at oversettelser er konsistente med tidligere brukt språk, og opprettholder riktig stavemåte, grammatikk og frasering. CAT-programvaren tilbyr en mer effektiv og interaktiv redigeringsplattform sammenlignet med grunnleggende ord-for-ord maskinoversettelsesverktøy. Ved å inkludere funksjoner som oversettelsesminne, frasekataloger og terminologidatabaser, hjelper CAT-programvare oversettere med å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til arbeidet deres. I tillegg integreres CAT-produkter ofte sømløst med programvare for oversettelsesadministrasjon, noe som muliggjør samarbeid mellom oversettere og tjenesteleverandører samtidig som de sikrer organisering av oversatte tekster.