Konkurransedyktige etterretningsverktøy - Mest populære apper

Overliste konkurrenter med crowdsolving. Forenkle hvordan ansatte deler og bruker konkurransedyktig intelligens for å bygge konkurransefortrinn. Deling har aldri vært enklere. Ansatte deler informasjon fra Teams, Slack, Salesforce, en nettleser, mobilapp eller hvor de enn jobber. Med bare tre trykk og mindre enn ett minutt deler de kvantitativ konkurranseinformasjon av høy kvalitet, noe som gjør det enkelt å holde seg på toppen av konkurrentene. Å bruke intel er lynrask. Groopit samler og leverer handlingsvennlig innsikt i datafeeder og visninger. Alle involverte har tilgang til den mest oppdaterte sanntidsinnsikten for å informere sine egne valg, noe som gjør det mulig for alle ansatte å skjerpe konkurransefortrinnet. Det er enkelt å integrere intel i eksisterende bedriftssystemer med Groopits API for datatilgang. Legg sømløst til Intel til Tableau, PowerBI, Salesforce eller eksisterende CI-dashbord. Groopit sikrer at du kan utnytte informasjon i alle systembeslutninger som tas.